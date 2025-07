Pracinha da Escola Leonel Brizola receberá revitalização

OSÓRIO – A prefeitura anunciou na última quinta-feira (3) a revitalização da Praça Brizolinha. O espaço está localizado no pátio da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Leonel Brizola, no bairro Farroupilha. De acordo com o secretário municipal de Educação, Marcelo Reis, a obra será realizada pelo Executivo osoriense, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com o Centro de Formação de Condutores (CFC) Litoral Norte.

“O objetivo é incentivar a educação para o trânsito, com ações voltadas especialmente às crianças por meio da criação de um espaço lúdico e educativo, para a conscientização desde cedo sobre a importância de um trânsito mais seguro e responsável”, declarou o secretário.

Ainda na semana passada, o secretário esteve visitando a instituição de ensino, juntamente com o sócio-proprietário do CFC Litoral Norte, Patrick da Silva Pontos; do coordenador da Educação Especial, Douglas Rodrigues; e do coordenador de Transportes, Alexandre Rodrigues. O grupo foi recebido pela diretora da Escola, Vanessa de Oliveira; a supervisora Tanara Dias e a secretária Márcia Nunes Padilha.

Autoridades vistoriaram espaço aonde serão realizadas obras na instituição de ensino.

CRÉDITOS: PMO