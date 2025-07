Panvel oferece serviços preventivos gratuitos

Durante todo julho, mês em que se reforça a importância da conscientização sobre a insuficiência cardíaca, a Panvel reafirma seu compromisso com a rotina de prevenção e o cuidado contínuo com o bem-estar da população. Durante todos os sábados de julho, a Rede disponibilizará em suas lojas, de maneira gratuita, os serviços de aferição de pressão arterial e monitoramento gráfico da pressão. O atendimento é por ordem de chegada, com possibilidade de agendamento pelos canais digitais.

A iniciativa tem como foco o enfrentamento das doenças crônicas, como a hipertensão arterial, uma das principais causas de insuficiência cardíaca. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 30% dos adultos brasileiros convivem com a condição, caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias, que acontece quando os valores são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg, o famoso 14 por 9. Muitas vezes silenciosa, pode levar a complicações graves, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC), quando não acompanhada adequadamente. No Rio Grande do Sul, a prevalência de pessoas hipertensas é estimada entre 24,9% e 27,6%.

Além de incentivar hábitos preventivos, a ação amplia o acesso a serviços que contribuem para o diagnóstico precoce. O monitoramento gráfico, por exemplo, registra os níveis de pressão arterial por alguns minutos e gera um relatório visual das variações dos batimentos cardíacos e da pressão ao longo do tempo. Essa abordagem permite uma leitura mais precisa do comportamento cardiovascular.

CRÉDITO: Divulgação