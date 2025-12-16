Município recebe R$ 250 mil para Saúde
OSÓRIO – O prefeito Romildo Bolzan Júnior recebeu na tarde da última quinta-feira (11), a Comitiva do deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT). O encontro ocorreu em seu Gabinete e contou com a presença da vereadora Professora Isabel (PT), de secretários municipais e de representantes do Partido dos Trabalhadores (PT) local. Na ocasião, foi entregue uma emenda parlamentar no valor de 250 mil reais. De acordo com Executivo osoriense, o dinheiro será aplicado na Saúde Básica do município.