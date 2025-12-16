Quilombos do Litoral gaúcho finalizam inventário sobre patrimônio imaterial

Representantes de 10 quilombos rurais da região estiveram reunidos no dia 02 deste mês, em Mostardas, participando de um evento realizado na Comunidade Quilombola de Casca. Na ocasião, foi finalizado o inventário para solicitação do Registro de Patrimônio Cultural Imaterial para comunidades quilombolas do Litoral Médio gaúcho.

A elaboração do documento contou com auxílio da Emater/RS-Ascar, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR). Ele traz os saberes da Agricultura e expressões de fé de diferentes comunidades, incluindo a do Morro Alto (Maquiné e Osório). Entre as referências culturais inventariadas estão: Roças, hortas e variedades crioulas, culinária tradicional, plantas medicinais, ensaios de promessa, confecção artesanal de instrumentos musicais, Terno Junino, parteiras, benzedeiras, causos de assombração e Festa de Nossa Senhora dos Navegantes.

Após concluído, o inventário foi encaminhado ao Governo do RS, sendo solicitado o registro que poderá reconhecer suas tradições rurais como patrimônio imaterial do Estado.

CRÉDITO: João Vicente Ribas