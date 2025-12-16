Secretaria de Desenvolvimento e Procon mudam de endereço
OSÓRIO – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventudemudou de endereço. Localizada em prédio na Rua Júlio de Castilhos, desde segunda-feira (15), a Pasta passou a atender na sede do Centro Cultural José do Patrocínio (Rua Barão do Triunfo, nº 1.065, bairro Centro).
Já o Procon, que funcionava no mesmo endereço da Secretaria de Desenvolvimento agora passará a funcionar no mesmo prédio da Junta Militar, que fica localizada na Rua Sete de Setembro, nº 47, também na região central do município. Vale ressaltar que o horário de atendimento nos dois locais seguirá funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h e 30min.
Com as mudanças, o Executivo osoriense deixará de gastar cerca de 140 mil reais por ano, valor que, até então, era destinado para o aluguel do prédio da Júlio de Castilhos.