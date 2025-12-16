Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (11), duas mulheres foram presas em Osório. As prisões foram efetuadas pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) durante ações no bairro Caravágio.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) realizavam monitoramento em um endereço conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram uma mulher saindo da casa. Ao perceber a presença da viatura, a mulher voltou correndo para dentro do imóvel se livrando de um objeto. Desconfiados da atitude dela, os brigadianos resolveram efetuar a abordagem.

Durante a ação, a mulher relatou que teria ido ao local para comprar entorpecentes. Além dela, a proprietária da residência também foi abordada. No local, os PMs apreenderam aproximadamente 60 pedras de crack, um aparelho celular e 77 reais em dinheiro. Diante dos fatos, as duas mulheres foram detidas em flagrante.

MAIS AÇÕES DO 8º BPM

No sábado (13), o 8º BPM prendeu mais quatro pessoas por tráfico na região. No período da manhã, dois homens foram presos após fugirem de abordagem em Balneário Pinhal. A ação ocorreu na Rua Garibaldi, na Praia de Magistério. Com os indivíduos foram apreendidas 1.136 porções de drogas, sendo 265 de cocaína e 871 de crack, além de um celular.

Homens foram detidos em Pinhal com celular e mais de 1,1 mil porções de entorpecentes.

Já na parte da tarde, duas mulheres foram presas em Cidreira. As mulheres foram abordas nas proximidades da Escola Francisco Mendes, no bairro Chico Mendes. Com a dupla, os policiais apreenderam uma pochete com 59 pedras de crack e dois celulares.

Policiais Militares apreenderam celulares e 59 pedras de crack em Cidreira.

OUTRAS PRISÕES

Na tarde de domingo (14), um indivíduo foragido da Justiça foi capturado pelos agentes do 8º BPM em Osório. Conforme a BM, o sujeito trafegava de moto pelo bairro Caravágio quando fugiu da abordagem policial, dando início a uma perseguição. Durante a fuga, o criminoso chegou a cair com a moto, mas seguiu a pé, pulando muros e cercas de residências até ser pego. Com o homem os PMs apreenderam porções de crack e um celular.

Policiais apreenderam porções de entorpecentes e um celular em ação em Osório.

Duas pessoas foram detidas por tráfico na noite de domingo, em Tramandaí. As prisões ocorreram em ações distintas ambas no bairro Parque dos Presidentes. Na Rua Afonso Pena, um homem de 30 anos foi preso em posse de um pé de maconha e 385 pedras de crack. Já a outra prisão ocorreu na Rua Érico Gaspar Dutra. Um indivíduo de 34 anos foi detido carregando uma bolsa contendo uma espingarda calibre 16 milímetros (mm), 24 munições, uma balança de precisão e porções de crack.

Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Arma, munições, um pé de maconha e cerca de 400 porções de drogas foram apreendidas em Tramandaí.

CRÉDITOS: BM