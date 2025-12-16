Veículo pega fogo na ERS-030
OSÓRIO – Um incêndio foi registrado na manhã de sexta-feira (12), nas proximidades do Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva. Segundo informações, um automóvel seguia pela ERS-030, quando começou a pegar fogo. Ao perceber o início das chamas, o motorista saiu rapidamente no carro sem sofrer ferimentos.
Um caminhoneiro que passava pelo trecho auxiliou no apagamento das chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Após serem acionados, os agentes foram até o local indicado e, rapidamente, conseguiram controlar o fogo. Vale ressaltar que a causa do incêndio não foi identificada.