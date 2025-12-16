Mulher é atropelada no Centro de Osório

OSÓRIO – Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de sábado (13), na região central da cidade. De acordo com informações, uma mulher estaria atravessando uma faixa de segurança na Rua Bento Gonçalves, quando acabou sendo atropelada por um automóvel.

A vítima, que não teve a idade divulgada, foi socorrida pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada com ferimentos ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O estado de saúde dela também não foi informado. Já o condutor do carro não se feriu. Após prestar socorro, ele foi ouvido pela Brigada Militar (BM) e liberado.