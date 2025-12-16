Major Rúbia é a primeira mulher a comandar o 8º BPM

OSÓRIO – O 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) está sob nova direção. A major Rubia do Nascimento Bruck, que estava como interina, assumiu de maneira oficial o comando do Batalhão, sendo a primeira mulher na história a ocupar tal posição. Ela assumiu o lugar do tenente-coronel Luiz Cesar de Lima dos Santos, o qual estava no cargo desde 2022.

De transferência para Capão da Canoa, onde passará a comandar o 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) no lugar do também tenente-coronel Noé Jesus da Costa, Luiz Cesar já havia se despedido de seus colegas nas últimas semanas: “Foram três anos bons, de várias páginas escritas, de muito trabalho, mas de metas cumpridas. Acredito que a major Rúbia dará sequência a esse trabalho”, declarou. No final de sua fala, ele dedicou um agradecimento especial a todos que estiveram juntos com ele durante a sua trajetória na cidade. Além da transferência do posto, também foi realizado o descerramento da foto do tenente-coronel Luizinho, que será colocada na Galeria dos ex-comandantes do 8º BPM.

Tenente-coronel Luizinho deixou o cargo para comandar o 2º BPAT.

A cerimônia ocorreu na manhã de sexta-feira (12), no auditório do Centro Universitário Cenecista (Unicnec), e contou com a presença de inúmeras autoridades civis e militares, incluindo o comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o coronel Artur Marques de Barcellos; o prefeito Romildo Bolzan Júnior, o vice-prefeito Ed Moraes e a reitora do Unicnec, Ludinara Scheffel, além da Banda da Brigada Militar (BM).

NOVO COMANDANTE

Passando por mudanças, o 8º BPM recebeu no dia 10 deste mês, o novo comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar (Cia/PM), Ele foi recepcionado pela major Rúbia, juntamente com os capitães Arthur e Walyson. Vindo do 18º BPM, o capitão Cândido ficará responsável por comandar o serviço nos municípios de Cidreira, Balneário Pinhal, Palmares do Sul, Capivari do Sul, Mostardas e Tavares.

Capitão Cândido comandará a 3ª Cia/PM do 8º BPM.

CRÉDITOS: BM