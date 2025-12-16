Inaugurada duplicação de trecho da Interpraias

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Tramandaí durante o último sábado (13). Na ocasião, ele realizou a entrega de parte da obra de duplicação da ERS-786 (Interpraias). O ato contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito tramandaiense, Juarezinho Marques; o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella; e o deputado estadual Luciano Silveira (MDB).

O trecho entregue contempla 2.180 metros (m) da ERS-030 até a rótula da Avenida João de Magalhães com a Avenida Flores da Cunha. Além da duplicação, também foram realizadas outras melhorias, incluindo a instalação de ciclofaixa de 1,1m em ambos os sentidos, assim como a colocação de oito faixas elevadas e iluminação de LED no canteiro central da via.

OUTRA OBRA

Ainda segue em andamento a duplicação de 846m da Avenida Minas Gerais, no trecho entre a rótula da Avenida João de Magalhães e a Rua Roma. No total, serão investidos aproximadamente R$ 15 milhões, sendo R$ 14,2 milhões destinados pelo Governo do Estado e cerca de um milhão de reais de contrapartida da prefeitura de Tramandaí. A previsão para conclusão dos trabalhos é para o primeiro trimestre de 2026.

CRÉDITO: Joel Vargas