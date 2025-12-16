Foragido é capturado no Litoral

OSÓRIO – Um homem de 37 anos de idade foi preso pela Polícia Civil (PC) na tarde de quinta-feira (12). De acordo com o delegado João Henrique Gomes, o indivíduo é acusado de envolvimento em crime de extorsão e estaria foragido da Justiça. Após investigações, o sujeito foi localizado em um endereço do município, sendo cumprido o mandado de prisão preventiva. Depois de ser ouvido na Delegacia de Polícia (DP) da cidade, o criminoso foi encaminhado a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde permanecerá detido.