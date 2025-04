PRF apreende veículo roubado

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações na manhã de sexta-feira (18), em Torres, quando abordaram um automóvel Toyota Etios. Durante a abordagem, o motorista relatou aos policiais que havia comprado o veículo na quinta (17), em Sapucaia do Sul (na região Metropolitana).

Em consulta ao sistema, foi constatado que o carro estava em situação de roubo. Conforme a PRF, o crime ocorreu no último mês de março, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha. Não bastasse isso, o automóvel estava com as placas clonadas. Diante dos fatos, o condutor do veículo foi preso em flagrante. O homem, de 24 anos, é natural de Juruti, no Paraná (PR), e já possuí passagem por dano. Ele foi levado a Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional. Já o Etios foi recolhido e será devolvido ao proprietário.

CRÉDITO: PRF