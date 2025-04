Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na última quarta-feira (16), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram duas prisões na região.

Em Cidreira, um homem foi detido no Parque dos Pinus carregando 42 porções de entorpecentes, sendo uma porção de maconha, um pino de cocaína e 40 pinos de crack. Além das drogas, também foram apreendidos um aparelho celular e 134 reais em dinheiro.

Já em Osório, um indivíduo foi preso no Porto Lacustre. A prisão ocorreu depois de denúncias de tráfico. O sujeito foi abordado durante buscas no bairro. Com ele foi apreendida uma bolsa contendo 10 buchas de cocaína e 18 pedras de crack.

Diante dos fatos, os dois criminosos foram levados a Delegacia de Polícia (DP), onde foram registradas as ocorrências.

Homem foi preso em Osório carregando bolsa com 28 porções de drogas.

PRISÃO EM TRAMANDAÍ

Também na quarta, outro homem foi preso por tráfico na região, desta vez em Tramandaí. Após receberem informações de que um automóvel Nissan Versa de cor preta estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes, os Policiais Militares (PMs) do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizaram buscas na cidade e conseguiram localizar o veículo suspeito trafegando pelo bairro Zona Nova.

Durante revista no carro, os PMs encontraram porções e uma tijolo de maconha, 19 porções de cocaína, uma balança de precisão, uma faca, um celular, entre outros objetos, além de R$ 314,00. O condutor do Nissan, que já possuía antecedentes por tráfico, foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência.

Ação em Tramandaí apreendeu dinheiro, objetos e dezenas de porções de drogas.

OUTRAS PRISÕES

Entre a noite de quinta-feira (17) e a madrugada de sexta (18), mais cinco pessoas foram presas no Litoral, sendo três homens e duas mulheres. As prisões foram efetuadas pelos agentes do 2º BPAT durante ações realizadas nos municípios de Arroio do Sal, Torres e Tramandaí.

Em Arroio do Sal, um homem foi detido no bairro Rondinha. Durante patrulhamento, uma equipe de Força Tática abordou o sujeito em posse de uma porção de maconha e 15 porções de crack. Também foram apreendidas duas balanças de precisão e 100 reais. O indivíduo, de 56 anos, já possuía passagens pelos crimes de estelionato, furto e ameaça.

Em Torres, os policiais abordaram um Ford Fusion. No veículo foram encontradas 12 gramas de cocaína, 69 gramas de maconha e uma balança de precisão. Além dos ilícitos, também foi confiscado o automóvel. Conforme a Brigada, a droga vinha de Sombrio (SC) e seria entregue na cidade do Litoral gaúcho. O motorista do carro, de 51 anos, foi preso em flagrante.

Já em Tramandaí, um homem, de 36 anos, e duas mulheres, de 22 e 33 anos, respectivamente, foram detidos durante ação no bairro São Francisco. Segundo a BM, o homem já tinha diversos antecedentes por roubo, furto, desacato, tráfico, entre outros crimes. Já as duas mulheres não tinham passagens pela Polícia. Com o trio foram apreendidos: uma pedra de crack, 21 porções de cocaína, 80 reais em dinheiro, além de um automóvel GM/Corsan Wind.

Todos os criminosos foram levados à Delegacia para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

