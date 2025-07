Uma pessoa morreu e outras duas pessoas ficam feridas em acidente na Interpraias

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados na madrugada de sábado (5), após um acidente de trânsito ser registrado na ERS-786 (Interpraias), entre os municípios de Balneário Pinhal e Palmares do Sul. Segundo o CRBM, um automóvel Chevrolet Classic seguia no sentido Quintão (Palmares) – Magistério (Pinhal), quando o motorista do veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu um poste.

O homem, de 26 anos, morreu no local. A vítima foi identificada como José Guilherme Martins. O local chegou a ser isolado para Perícia, sendo o trecho parcialmente bloqueado. Além do morto, outros dois homens estavam no carro. Ambos sofreram ferimentos e precisaram ser socorridos pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), sendo levados para um Hospital da região. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.

CRÉDITO: Pedro Henrique