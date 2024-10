Congresso da ADI Multimídia evidencia a atuação dos jornais regionais

A Associação dos Grupos Regionais de Comunicação do Rio Grande do Sul (ADI Multimídia) realizou no último fim de semana, dias 11 e 12 de outubro, a 26ª edição do congresso anual da entidade. A programação ocorreu no Tri Hotel, em Canela, na Serra Gaúcha. A entidade conta com 30 jornais associados, de diferentes regiões do Estado.

A programação contou com painéis, palestras e apresentação de cases de gestão que abordaram iniciativas editoriais e comerciais para aperfeiçoar as equipes dos veículos associados. Um dos destaques foi o painel ‘Tribuna, 130 anos’, apresentado pela gerente de projetos e relações institucionais do Grupo Tribuna, de Santos (SP), a jornalista Arminda Augusto. Ela compartilhou com os congressistas modelos de negócios que são destaque no portfólio de projetos e produtos editoriais e comerciais do grupo de comunicação, que tem 130 anos de história.

O congresso contou com a participação do presidente-executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech, que falou sobre o futuro dos jornais, compartilhou cases internacionais e evidenciou os desafios de renovar a geração de leitores e fidelizar os consumidores de notícias. “Precisamos nos reinventar e demonstrar como os jornais são essenciais, deixando claro nosso papel no desenvolvimento das comunidades onde cada veículo atua”, pontuou.

As estratégias comerciais também estiveram em destaque com a palestra do especialista em vendas e marketing, presidente e fundador da Allcon Consultoria, Clóvis Lumertz, que falou como engajar a equipe para a excelência na execução comercial.

O enfrentamento da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul foi destacado em três falas ao longo da programação de sábado, 12. A diretora de Marketing da Aegea, Gabriela Mendonça, falou sobre gestão de crise e detalhou como a Corsan se comunicou com os clientes e veículos de imprensa de todas as regiões do estado durante o evento climático.

O secretário-adjunto da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, Maicon Bock, apresentou as estratégias de comunicação do Plano Rio Grande, que concentra todas as ações e projetos de reconstrução do Estado. Ele salientou a parceria com os veículos para que estas informações cheguem aos gaúchos em diferentes formatos e plataformas de mídia.

O Superintendente Regional do Serviço Social da Indústria (Sesi RS), Juliano Colombo, apresentou o painel ‘Da emergência à transformação: o desafio de resposta a crises climáticas’. Durante a fala, detalhou as estratégias e ações sociais do Sesi junto aos municípios gaúchos atingidos pela enchente.

À noite, durante jantar de confraternização, ocorreu a entrega dos prêmios ADI/Fecomércio RS de Excelência em Gestão e Inovação e Prêmio ADI/Excelência Editorial 2024. Conforme o presidente da ADI Multimídia e diretor da Folha do Mate, Ricardo Silberschlag, o Congresso foi mais uma oportunidade de capacitar as equipes de trabalho, compartilhar experiências e cases de sucesso que podem inspirar novos projetos e ações nas empresas jornalísticas. O evento teve o patrocínio de Banrisul, Corsan, Governo do Estado, BRDE e o apoio do Sesi e Erva-Mate Elacy.

Prêmio ADI/Fecomércio RS de Excelência em Gestão e Inovação 2024

1º – Case Estratégias para manter circulação impressa em crescimento (por Marcio Vieira da Cunha do Jornal do Povo, de Cachoeira do Sul);

2º – Preparando os leitores do futuro (por José Ricardo Gaspar do Nascimento do Jornal do Povo, de Cachoeira do Sul);

3º – Quem Disse? (por Paula Carvalho e Leticia Wacholz do Jornal Folha do Mate, de Venâncio Aires).

Prêmio de reportagem – ADI/Excelência Editorial 2024

1º – De duras lembranças à evolução em 200 anos (por Bibiana Faleiro e Raica Weiss do Jornal A Hora, de Lajeado);

2º – Região vive expectativa de reconectar cidades (por Mateus Souza e Raica Weiss do Jornal A Hora, de Lajeado);3º – Uma aula de rebeldia e luta na década de 1980 (por Julian Kober da Gazeta do Sul, de Santa Cruz do Sul).

