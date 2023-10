Unidade de Saúde do Litoral receberá R$ 485 mil

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, realizou na última quarta-feira (11), o anúncio do repasse de R$ 485 mil para a reconstrução da Unidade Básica de Saúde (UBS) Rio dos Sinos, em Caraá, destruída pelo ciclone que atingiu o RS em junho deste ano. O ato contou com a presença da secretária Arita Bergmann e do prefeito de Caraá Magdiel dos Santos Silva.

“É um recurso para que a UBS seja revitalizada e possa voltar a atender a população de Caraá”, ressaltou a secretária Arita, ao reafirmar o compromisso do Governo do Estado em olhar para as comunidades que sofreram com os ciclones e com as enchentes no RS. Já Magdiel destacou o empenho e auxílio do Estado, que esteve presente em Caraá desde os primeiros dias após o ciclone. “A gente lembra da Secretária da Saúde indo a Caraá e oferecendo todo o suporte necessário desde o primeiro momento da catástrofe, levando equipamentos e até mesmo doando veículo”, reconheceu o prefeito.

Lembrando que a Secretaria Estadual da Saúde (SES) doou duas câmaras frias para o armazenamento de vacinas e medicamentos, e reforçou o atendimento em saúde mental no município do Litoral Norte, custeando a contratação de duas equipes de profissionais. Além disso, também foi repassada uma caminhonete Mitsubishi L200, para realizar os atendimentos na cidade.

A Portaria 892/2023, que autoriza o repasse, foi publicada ainda na quarta no Diário Oficial do Estado e o recurso deverá estar disponível no Fundo Municipal de Saúde no início desta semana.