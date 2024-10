Prefeitura e Câmara de Vereadores sofrem mudanças no comando

OSÓRIO – Na segunda-feira (14), o presidente da Câmara de Vereadores, Miguel Calderon (PP), assumiu o comando do Executivo local. Ele ficará como prefeito em exercício pelo período de 15 dias, durante as férias do prefeito Roger Caputi. No lugar de Calderon ficará o vice-presidente do Legislativo, o vereador João Pereira (MDB). Já a Cadeira ocupada pelo Progressistas ficará com o suplente a vereador Isaque Bernardino, que já tinha assumido o lugar de Miguel em outras ocasiões.

SESSÃO DA CÂMARA

Já na noite de terça (15), o Plenário Francisco Maineri recebeu mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão, comandada pelo presidente em exercício João Pereira, contou com os nove vereadores, incluindo Isaque Bernardino. Ao todo, foram aprovadas 12 preposições, sendo 11 Pedidos de Indicação e um Requerimento.

HOMENAGEM

Na próxima terça (22), a Sessão da Câmara contará com a entrega de Votos de Congratulações. Serão homenageados: As Escolas José Paulo da Silva e Professora Cristina; o Centro Especializado em Reabilitação Física, Auditiva e Visual – Dr. Freddy Flaviano Torrico Soria (CER III); a Feira dos Retalhos; o bombeiro Gabriel Fraga Galimberti; e Beatriz Machado Ramos (Projeto Esquentando Cabecinhas). A cerimônia está marcada para iniciar as 19h e é aberta a toda comunidade. Lembrando que todas as Sessões do Legislativo osoriense podem ser acompanhadas de maneira ao vivo e totalmente gratuita na Página do Facebook ou no canal do Youtube da Câmara.

CRÉDITO

Samuel Capra