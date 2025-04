Secretária de Assistência Social de Santo Antônio da Patrulha assume cargos na Granpal e no Coegemas

Na última quinta-feira (27/03), a sede da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em Porto Alegre, recebeu a eleição e a posse da nova diretoria do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas-RS) para o biênio 2025/2027. A cerimônia também contou com a posse dos novos representantes regionais e representantes da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-RS).

Entre os nomes escolhidos está o de Cinara Santos. A secretária de Trabalho e Assistência Social de Santo Antônio da Patrulha assumiu a presidência da representação de secretários de Assistência Social do Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana (Granpal). Além disso, Cinara também ocupará o cargo de 1ª secretária da mesa diretiva do Coegemas-RS.

CRÉDITO: PMSAP