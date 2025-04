Procon envia reclamações da Corsan ao Ministério Público

O Procon de Imbé, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SMDE) do município, encaminhou na última sexta-feira (28/03), ao Ministério Público (MP), reclamações dos moradores imbeenses em relação ao serviço prestado pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

Segundo a diretora do Procon de Imbé, Rosângela Maria, foram enviadas inúmeras reclamações registradas nos últimos meses. Entre os principais problemas apontados estão a cobrança de faturas com valores muito altos, além de ligações clandestinas. A nossa equipe tentou entrar em contato com a Corsan, mas não recebemos respostas até o fechamento desta edição (às 19h e 30min de terça-feira, 01/04).

CRÉDITO: Ivan de Andrade