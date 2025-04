PRF apreende drogas na BR-101

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações de fiscalização na manhã de quinta-feira (27/03), quando abordaram um Renault Kwid que trafegava pela BR-101, em Torres. De acordo com a PRF, três pessoas estavam no carro: o motorista, de 28 anos, natural de Canoas (na região Metropolitana); e dos passageiros: um homem, de 30 anos, natural de Porto Alegre; e uma mulher, de 23 anos, também natural de Canoas.

Ainda segundo a PRF, duas das três pessoas já possuíam antecedentes criminais. O condutor do automóvel já tinha passagens por feminicídio, ameaça, receptação e tráfico de drogas. Já o passageiro possuía antecedentes por tráfico de entorpecentes. Enquanto que a mulher não tinha passagens pela Polícia.

Durante buscas no veículo, os policiais encontraram 320 gramas de cocaína dentro do painel do carro, ao lado do passageiro. Porém, o grupo não soube informar a origem do material ilícito. Diante dos fatos, o trio foi preso e levado para a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: PRF