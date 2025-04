Prefeitura seleciona Projetos para atividades junto ao Conselho da Criança e Adolescente

OSÓRIO – Aprefeitura está selecionando Projetos de Organizações da Sociedade Civil para atividades junto ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA). O Edital do processo foi publicado na última sexta-feira (28/03), e está disponível no site da prefeitura, por meio do link: osorio.atende.net/cidadao/pagina/conselho-municipal-da-crianca-e-do-adolescente.

Serão selecionadas propostas de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para parcerias que tenham como destinatárias atividades voltadas às crianças e adolescentes. O período de apresentação dos projetos inicia na próxima terça-feira (8) e seguirá até o dia 18 deste mês. Ao todo, será investido a quantia de um milhão de reais. O valor será distribuído entre os seguintes eixos de atuação:

Educação, Cultura, Lazer e Esporte (R$ 600 mil)

Projetos que atendam crianças e adolescentes com atividades de esporte, cultura e lazer em todas as modalidades;

Espaço de escuta e Acolhimento (R$ 200 mil)

Projetos que contemplem espaço de escuta, acolhimento psicossocial, psicoeducação e escuta ampliada com intensão de reduzir pressões psicológicas causadas por bullyng, violência doméstica, abusos de todo tipo (psicológico, sexual, exploração do trabalho infantil.) e evasão escolar. Inclui-se oficinas que visem o fortalecimento de vínculos familiares e desenvolvimento social;

Primeira Infância (R$ 100 mil)

Projetos que atendam crianças na primeira infância desde a gestação, na modalidade de acolhimento afetivo às gestantes e puérperas visando contribuir na garantia dos cuidados apropriados, no estreitamento de laços mamãe-bebê considerando a Família e o contexto de vida;

Mundo do Trabalho (R$100 mil)

Projetos focados em orientação profissional, vocacional, através de oficinas no contraturno escolar, visando a preparação de adolescentes para ingresso no mundo do trabalho. Estes projetos deverão potencializar habilidades e competências profissionais e socioemocionais.

QUEM PODE PARTICIPAR

As entidades interessadas devem estar regularmente constituídas, com sede ou instalações no município, com registro atualizado dos seus programas e projetos no CMDCA e devem comprovar serem sem fins lucrativos e que trabalhe com políticas de atendimento a criança e adolescente de acordo com artigo 90 do ECA e os estabelecidos na resolução 109/2009. As instituições ainda devem estar com suas prestações de contas devidamente aprovadas pelo município e CMDCA.

As entidades interessadas em participar do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente devem realizar cadastro na sede do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do município, que está localizada na Avenida General Osório, nº 2.230, no bairro Glória.

CRÉDITO: Divulgação