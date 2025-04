Osoriense é destaque em competição de Cavalo Árabe

Entre os dias 29 e 30 de março, o Parque Assis Brasil, em Esteio (na região Metropolitana), recebeu a primeira etapa do Campeonato Domados do Pampa 2025. A competição organizada pela Associação Gaúcha de Cavalo Árabe (AGCA) contará neste ano com quatro etapas, sendo a final marcada para acontecer em setembro, dentro da Expointer.

Destaque em 2024, a osoriense Maria Luiza (Malu) Camargo começou com tudo neste ano. A menina de nove anos de idade, que representa o Haras Spartan, garantiu o título da primeira etapa ao vencer as provas de Seis Balizas e Três Tambores. Após as conquistas, a jovem amazona se prepara para a 2ª etapa da competição, marcada para ocorrer entre 17 e 18 de maio, durante a Fenasul, novamente em Esteio.

CRÉDITO: Divulgação