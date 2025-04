Litoral Norte recebeu abertura do Circuito Gaúcho de Jiu-Jitsu

O Circuito Gaúcho de Jiu-Jitsu teve sua abertura realizada no último domingo (30/03). Para abrir os trabalhos, centenas de atletas se reuniram no o Ginásio Municipal de Esportes Rutílio Kestering (Cirão), em Osório, para a disputa da 1ª etapa.

As lutas tiveram início de manhã, com as categorias Mirim e Infantil. Já na parte da tarde, foi a vez dos atletas das categorias Adulta, Master e Sênior subirem no tatame. Além da competição em si, o evento também contou com a entrega das premiações dos melhores atletas do Ranking da FJJ-RS em 2024.

Em 2025, a competição, que é organizada pela Federação Gaúcha da modalidade (FJJ-RS), contará com o total de nove etapas. A próxima etapa do Circuito Gaúcho de Jiu-Jitsu está marcada para acontecer no dia 10 de maio, ainda sem local definido.

CRÉDITO: PMO