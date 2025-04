Três pessoas armadas são detidas no Litoral

A Brigada Militar (BM) foi acionada na madrugada de domingo (30/03), após receber informações de que indivíduos armados estariam trafegando em uma motocicleta Honda XRE pelo município de Caraá. Conforme a BM, a dupla teria tentado assaltar um casal em um automóvel.

Após buscas, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) localizaram os suspeitos no bairro Morro da Lage e efetuaram a abordagem. Durante a ação, um adolescente que estava no veículo tentou se livrar de uma arma. A pistola calibre 380 milímetros (mm) foi apreendida, junto com sete munições. Além disso, também foram recolhidos dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e o homem, que estava conduzido a moto, foi preso. Ambos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) de Caraá, onde foi registrada ocorrência.

OUTRA PRISÃO

Também na madrugada de domingo, os Policiais Militares (PMs) do 8º BPM prenderam outro homem armado na região, desta vez em Santo Antônio da Patrulha. Os brigadianos foram acionados após receberem informações de que uma mulher estaria pedindo por socorro. Segundo a Brigada, as mensagens, registradas em uma rede social, relatavam que o marido da vítima estava armado e fazendo ameaças, tendo disparado, ao menos, dois tiros.

Imediatamente, os PMs foram até a residência do casal, onde encontraram o suspeito em posse de um revólver calibre 38mm. Além da arma, também foram apreendidas quatro munições, sendo duas deflagradas e outras duas intactas. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante e levado a DP de SAP para registro de ocorrência.

Homem foi preso em Santo Antônio em posse de uma arma e quatro munições.

