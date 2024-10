Moradores ficam sem água

OSÓRIO – Moradores de Atlântida de Sul e Mariápolis acabaram ficando sem água durante a manhã de quinta-feira (17). De acordo com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), o abastecimento precisou ser desligado durante a instalação de um macromedidor na tubulação da Rua Turmalina, em Mariápolis.

O dispositivo mostra o volume de água que sai do sistema de distribuição e o que chega aos imóveis. Com esta comparação, é possível identificar perdas nesse caminho e prevenir o desperdício. A instalação estava agendada para a semana passada, mas foi adiada devido às más condições do tempo. Após a conclusão do trabalho, o serviço foi religado, voltando a funcionar normalmente durante a tarde de quinta.

CRÉDITO

Corsan