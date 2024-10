PRF apreende 12,8 quilos de maconha na BR-101

OSÓRIO – Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações de fiscalização em frente ao Posto da PRF, no quilômetro 83 da BR-101, durante a quarta-feira (16), quando abordaram um automóvel Siena, com placas de Joinville (SC). O veículo estava sendo conduzido por um homem de 54 anos, natural de Novo Hamburgo, nos Vales.

Durante buscas no carro, os policiais encontraram dentro do porta-malas tabletes de maconha. Ao todo, foram apreendidos 12,8 quilos da droga. Conforme a PRF, o motorista relatou que teria pego os entorpecentes em Santa Catarina e deveria entrega-los em Novo Hamburgo. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia (DP), junto com o material ilícito, para registro de ocorrência. Já o automóvel, também foi apreendido e levado para o depósito do município.

CRÉDITO

PRF