Homens são presos pela GMI por tráfico

Os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) realizavam patrulhamento de rotina na região central da cidade, durante terça-feira (15), quando avistaram um automóvel Gol estacionado na Avenida Santa Rosa. Ao desconfiarem da atitude suspeita do motorista, os agentes resolveram efetuar a abordagem. Durante revista no carro, foi encontrado um cigarro e porções de maconha.

Já na tarde de quarta (16), a GMI prendeu outro homem por tráfico, desta vez no balneário Mariluz. O indivíduo, que já tinha passagens por tráfico, estava carregando porções de maconha e cocaína, além de uma quantidade de dinheiro. Os homens, que não tiveram as idades divulgadas, foram encaminhados à Delegacia de Polícia (DP) de Imbé, onde foram registradas as ocorrências.

