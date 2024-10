Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na segunda-feira (14), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que um indivíduo estaria traficando em Tramandaí.

Após buscas, os Policiais Militares (PMs) avistaram um homem, em atitude suspeita, empurrando um carrinho de reciclagem e resolveram abordá-lo. Durante a revista, os brigadianos encontraram 26 porções de crack. Segundo a BM, a droga estava escondida no carrinho. Durante a ação também foram apreendidas uma balança de precisão, uma faca e 48 reais em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência.

MAIS DE 200 PORÇÕES DE DROGAS APREENDIDAS

Na terça (15), dois homens foram presos em Santo Antônio da Patrulha. As prisões foram efetuadas pelos agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e ocorreram próximas a uma praça no bairro Assis Brasil. De acordo com a Brigada, os PMs realizavam patrulhamento na região quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita a cerca de 100 metros da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Ângelo Tedesco e resolveram abordá-los.

Com a dupla foi apreendida uma sacola plástica contendo 150 minitubos com cocaína, 71 pedras de crack e seis porções de maconha, além de dois aparelhos celulares. Os criminosos foram presos em flagrante e encaminhados, junto com todo o material recolhido, a Delegacia de SAP, onde foi registrada ocorrência.

OPERAÇÃO PLANO TÁTICO

Na quarta-feira (16), a Briga Militar realizou mais uma edição da Operação Plano Tático. As ações têm como objetivo o combate de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), recapturar foragidos, e retirar armas e drogas ilegais de circulação. Durante os trabalhos, um homem foi preso no bairro São Francisco, em Tramandaí, em posse de 39 porções de entorpecentes, sendo 31 de crack e oito de cocaína. De acordo com a BM, o indivíduo, de 44 anos, estava foragido da Justiça. Ele foi levado a DPPA e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

