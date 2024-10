Definidos primeiros classificados para os mata-matas do Municipal de Futsal

OSÓRIO – Na quarta-feira (16) teve início a terceira e última rodada do Campeonato Municipal de Futsal nas categorias Veterano e Série Ouro. Após a rodada quase ser adiada por falta de arbitragem, os jogos ocorreram com mais de uma hora de atraso. Das seis partidas previstas, cinco foram realizadas. O duelo entre Fut Quinta Vs Atlântida Sul foi transferido para uma outra data.

No final dos jogos, foram conhecidas algumas equipes que já estão classificadas para as quartas de final da competição. Pelo grupo 1 do Veterano, o Santo Antônio goleou o GAO por 5 a 1. O time da casa chegou a abrir o placar. Aos 3min de partida, Rodrigo recebeu na área e, com o goleiro caído finalizou, a bola chegou em Geraldo, que só teve o trabalho de empurrar para as redes: 1 a 0 GAO. Depois disso, o Santo Antônio foi para cima, mas acabou parando no goleiro Marino, que fez boa defesas evitando o empate.

Na segunda etapa, o Santo Antônio seguiu pressionando. Logo no primeiro minuto, após cobrança de escanteio, Pajé pegou de primeira para deixar tudo igual: 1 a 1. Aos 5min, saiu a virada. Em outro escanteio, Luizinho chutou no ângulo para fazer o 2 a 1. Com o GAO não conseguindo jogar, o Santo Antônio não teve dificuldades para ampliar. Aos 7min, Luizinho roubou a bola, tabelou com Joelmar e marcou o terceiro. Aos 9min, depois de jogada de pé em pé, Pajé recebeu dentro da área para fazer o quarto. Já aos 13min, Luizinho aproveitou passe errado de Rodrigo e avançou com a bola, e, quando estava cara a cara com Marino, só rolou para Vitor Hugo fazer o 5 a 1, dando números finais a partida.

Com o resultado, o Santo Antônio chegou aos nove pontos, terminando a primeira fase da competição 100% e com a melhor campanha. Já o GAO parou nos três e agora espera o complemento da rodada para ver se conseguirá se classificar. Lembrando que avançam para as quartas de final os dois melhores das três chaves, mais os dois melhores segundos colocados (mesmo formato da Série Ouro).

MAIS UM CLASSIFICADO

Na chave 3, o Palmital derrotou o Império por 3 a 1 e também garantiu vaga nas quartas. Quase todo o primeiro tempo sem desenrolou morno, sem muitas chances de gol. Depois da primeira metade, o Império começou a jogar e o goleiro Léo precisou aparecer, fazendo ao menos três defesas difíceis.

Porém, aos 14min, Eduardo roubou a bola, passou pela marcação e chutou, a bola desviou no meio do caminho e matou o goleiro Vitor: 1 a 0 Palmital. Faltando 32 segundos para o término da primeira etapa o Palmital chegou ao segundo gol. Em contra-ataque, Eliezer passou pelo defensor e pelo goleiro e tocou para Alex, que empurrou a bola para o gol vazio: 2 a 0.

2º TEMPO – Assim com na primeira etapa, a parte final do jogo seguia com poucas finalizações e muita marcação, até que, aos 9min, o treinador do Palmital pediu tempo. E a parada deu resultado. Na primeira jogada, Lucas roubou a bola no meio da quadra e tocou para Leandro marcar o 3 a 0. No tudo ou nada, o Império conseguiu descontar faltando 44 segundos para o final da partida. Após Léo fazer duas defesas, a bola sobrou para Ricardo, que tocou de cabeça, descontando para 3 a 1. Com o resultado, o Palmital foi a quatro pontos e confirmou a classificação. Já o Império defende de outros resultados para seguir vivo na competição.

SÉRIE OURO

Na Série Ouro, três equipes garantiram vaga nas quartas de final. No grupo 1, o Resenha (SAP) se classificou ao derrotar o Los Medonhos (Imbé) por 4 a 2. Logo aos 2min, o Resenha abriu o marcador. Teixeira recebeu e bateu para as redes: 1 a 0. Depois disso, a equipe de Santo Antônio da Patrulha puxou o freio de mão e, mesmo com a posse de bola, não conseguiu criar mais chances de gol. Enquanto isso, o goleiro Kauê precisou se virar lá atrás, principalmente nas saídas do gol para evitar os ataques do adversário.

Já a segunda etapa começou movimentada, com os dois times tendo chances para marcar. Aos dois minutos e meio, Teixeira roubou a bola, tabelou com Mateus e tocou para a rede: 2 a 0 Resenha. Dois minutos depois o Resenha ampliou. Em bela triangulação, Mateus recebeu de Teixeira e fez o 3 a 0.

Sem conseguir criar, o Los Medonhos descontou aos 7min, na cobrança de falta de Alexandre. Aos 10min, o time de Imbé reclamou de um pênalti, após carrinho do goleiro Kauê em Alexandre, porém a arbitragem mandou o jogo seguir. E, no minuto seguinte, o Resenha ampliou. Em mais uma assistência de Teixeira, Maicom fez o 4 a 1.

Aos 12min, o Los Medonhos ainda conseguiu descontar. Em bate-rebate na área, Eliézer chutou, o goleiro Kauê se esforçou para defender, mas a bola entrou 4 a 2 e foi só. Com o resultado, o Resenha foi a sete pontos e, mesmo não confirmando a liderança da chave, já garantiu, ao menos, uma vaga entre os oito classificados para o mata-mata. Já o Los Medonhos, com três derrotas em três partidas, está eliminado da competição.

MELHOR CAMPANHA

No grupo 2, o BG venceu o Meia Boca (Capão da Canoa) por 3 a 2. Com o time de Capão precisando da vitória para se manter vivo na competição, o jogo começou equilibrado. Aos 5min, depois de jogada de pé em pé, Nikinho (BG) chutou e Kelvin defendeu. Na sequência, o Meia Boca puxou contra-ataque, e David recebeu na área para abrir o placar.

Aos 7min, após saída errada do BG, Shaymon chutou cruzado, a bola bateu em Cafú (BG) e entrou: 2 a 0 Meia Boca. O time visitante seguiu pressionando e o goleiro Giovani começou a fechar o gol, evitando que a equipe de Capão ampliasse ainda mais o resultado. Aos 10min, Paulo Antônio (BG) chutou para a área, a bola bateu na mão do defensor e a arbitragem mandou o jogo seguir. O BG começou a ficar mais com a posse de bola e aos 14min conseguiu marcar. Em jogada de pé em pé, Diego Superti chutou no canto, descontando para 2 a 1.

Após o intervalo, os donos da casa voltaram com tudo para a segunda etapa. Pressionando desde o início, o BG chegou ao empate aos 5min. Superti recebeu e só escorou para Falcão chutar de bico no canto: 2 a 2. Vendo sua equipe não conseguir jogar, o treinador do Meia Boca pediu tempo aos 9min. Mas, foi o BG que marcou logo após a parada. Aos 10min, em outra jogada de pé em pé, Paulo Roberto chutou entre as pernas do defensor e o goleiro Kelvin não conseguiu defender: 3 a 2 BG. Depois disso, o BG seguiu administrando a partida. Já no final, o Meia Boca tentou uma pressão com Kelvin de goleiro linha, mas nada que ameaçasse a vitória do BG.

Com o resultado, o time osoriense chegou aos nove pontos, garantindo o primeiro lugar da sua chave e a melhor campanha geral, sendo o único 100% na Série Ouro. Com três pontos, o Meia Boca espera o término da rodada para saber se irá conseguir uma vaga nas quartas de final.

CAMPEÃO SEGUE VIVO

Já pelo grupo 3 da Série Ouro, o atual campeão Largados (Capão) foi mais uma equipe que garantiu vaga no mata-mata. Bastante desfalcado, o time ficou no 2 a 2 com o Parma Imbé. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, com as duas equipes errando muito. Aos 14min, o Largados teve a chance para abrir o placar. Kelvim e Diego avançaram com a bola tabelando, mas Kelvim, sem goleiro, acabou jogando para fora. Faltando 44 segundos para o término da primeira etapa, foi a vez do Parma perder um gol incrível. Vilson recebeu de frente para o goleiro e de cavadinha, jogou por cima do gol.

2º TEMPO – Precisando vencer, o Parma voltou em cima e com 1min e 30seg abriu o marcador. Vilson recebeu de Vinicius e chutou no canto para fazer 1 a 0. Mas a reação do Largados foi rápida. Um minuto depois, Xi recebeu no lado da quadra, passou por Indson e de cavadinha tocou para o gol: 1 a 1.

Com a igualdade no placar, o jogo ficou mais lento e mais faltoso. E, foi a partir de uma bola parada que o Parma marcou o segundo gol. Indson cobrou a falta, Dudu defendeu e na sobra, Luiz chutou no canto para fazer 2 a 1. Faltando 1min e 30seg para o final da partida, o Largados teve uma falta para cobrar na lateral da quadra. Xi mandou um chute forte, a bola passou no meio da barreira e entrou: 2 a 2.

No final, o Parma ainda pressionou com Elias de goleiro linha, mas o Largados conseguiu segurar o empate. Com o resultado, o atual campeão chegou a sete pontos e confirmou a primeira colocação no seu grupo. Já o Parma, com um ponto, deu adeus ao Campeonato.

MUNICIPAL

O Campeonato Municipal de Futsal segue nesta sexta-feira (18), a partir das 19h, com o encerramento da primeira fase da categoria de Base e com a abertura da terceira rodada da Série Prata. Lembrando que os jogos têm entrada gratuita e acontecem no Ginásio Esportivo Rutílio Kestering (Cirão), localizado na Rua da Igreja, no 623, no bairro Porto Lacustre. Quem preferir, pode acompanhar tudo de casa. As partidas vão ser transmitidas no Canal do Youtube da LS7 Sports, em parceira com o Canal De Primeira Transmissões.

CRÉDITOS

Lucas Rodrigues