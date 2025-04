Museu do Ceclimar recebe nova pintura

Trabalho do artista Alexandre Huber foi realizado entre os dias 11 e 15 de março.

As pessoas que estiveram recentemente visitando o Museu de Ciências Naturais (Mucin) do Centro de Estudos Costeiros Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), em Imbé, deve ter reparado que a fachada do prédio está de cara nova. A estrutura recebeu a pintura de animais marinhos, incluindo baleias, tartarugas, além de aves.

De autoria do artista Alexandre Huber, o trabalho foi realizado entre os dias 11 e 15 de março e contou com participação da equipe do Mucin. Os recursos foram oriundos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio de um edital disponibilizado para a revitalização da infraestrutura e do acervo de espaços científicos-culturais.

MUCIN

Criado em 1983, o Museu conta com um acervo com representantes da fauna marinha e costeira do Litoral Norte gaúcho, sendo referência em ações educativas e culturais na região. Atualmente, o espaço conta com uma exposição a qual mostra as riquezas da biodiversidade do Litoral, assim como suas fragilidades, gerando uma reflexão sobre as relações entre ecossistema e o ser humano.

O Mucin funciona de terça a sexta-feira, em dois horários: Das 8h e 30min às 11h e 30min e das 14h às 17h. Já aos sábados, o atendimento ocorre somente no período da tarde, das 14h e 30min até às 17h e 30min. Agendamentos para visitas em grupos podem ser marcadas pelo telefone: (51) 3308-1234. Vale ressaltar que, para passeios individuais, não há necessidade de agendamento prévio. O Museu de Ciências Naturais está localizado na Avenida Tramandaí, no 976, no Centro de Imbé.

CRÉDITO: Mucin/Divulgação