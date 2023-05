Prefeito Roger Caputi recebe visita de deputado federal

OSÓRIO – Na segunda-feira (8), o prefeito Roger Caputi recebeu em seu Gabinete a visita do deputado federal Luiz Carlos Busato (União Brasil). Durante o encontro, que contou com a presença do presidente do União Brasil de Osório Carlos Eduardo Oliveira e do assessor de Planejamento Jorge Fonseca, foram discutidas demandas do município junto ao Governo Federal e também sobre a possibilidade de destinação de recursos à cidade.

Após o encontro, Roger destacou a importante parceria com o deputado Busato na busca de recursos em Brasília (DF). “É fundamental essa parceria com os deputados para garantir novos recursos e, assim, poder fazer investimentos no desenvolvimento de Osório”, declarou o prefeito Caputi.