OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, estará realizando no sábado (15), uma competição de Futebol 7 na categoria Sub-13. Os jogos acontecerão no Campo da Vila Olímpica e terão início às 8h e 30min. Interessados em participar do Torneio podem realizar a inscrição, de maneira gratuita, por meio do telefone e/ou Whatsapp: (51) 99762-8780.