Vila Esporte recebe competição de Beach Tennis

OSÓRIO – O último domingo (9) foi de muito Beach Tennis no Vila Esportes e Eventos. O local recebeu a terceira edição do Torneio de Equipes de Beach Tennis – Etapa Bons Ventos. A competição foi organizada por Daniela Barbosa e Janine Zart, tendo transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube Z7 Live.

Ao todo, nove equipes disputaram a competição, totalizando 54 atletas. Um ponto a se destacar foi de que todas elas tinham nome de frutas. Cada um dos times foi formado por três duplas, sendo uma da categoria B, uma da C e outra da D. Na primeira fase, as equipes foram divididas em três chaves de três, onde jogaram entre si, avançando para as semifinais a primeira colocada de cada grupo mais a melhor segunda colocada. Os jogos foram disputados em set único de 6 pontos (sem tie break).

Após duelos equilibrados, a disputa do título foi entre Pêra (Osório) e Manga (Tramandaí), com as três partidas acontecendo de maneira simultânea. A Pêra derrotou o Morango (Tramandaí) por 2 a 1. A vaga foi decidida na categoria C. As organizadoras Dani e Janine perdiam por 5 a 4, mas conseguiram a igualdade. No game decisivo, elas chegaram a tomar 0x30, mas buscaram a virada e fecharam o jogo em 6 a 5.

Na outra semifinal, situação semelhante. O confronto entre Manga Vs Kiwi (Santo Antônio da Patrulha) estava empatado em 1 a 1, com a definição ocorrendo na categoria B. Marta e Adri (Kiwi) venciam por 5 a 3, quando Tamires e Giedre buscaram uma reação. Mesmo jogando contra a torcida, que era forte para o lado do time de Santo Antônio, as atletas de Tramandaí viram o jogo para 6 a 5, garantindo a vaga na final.

Equipe Pêra (campeã): Déia, Alessandra, Dani, Janine, Daia e Grazi.

FINAL

Pêra (Osório)

Vs

Manga (Tramandaí)

Na categoria D, Déia e Alessandra (Pêra) conseguiram uma baita virada. As atletas da equipe osoriense perdiam de 5 a 2, quando conseguiram reagir e virar a partida para 6 a 5. A uma vitória da conquista, na disputa da categoria C, Dani e Janine derrotaram Mazu e Vânia pelo placar de 6 a 3, garantindo o bicampeonato para a equipe.

Mesmo com o título garantido, Daia Camargo e Grazi Negruni não se entregaram e conseguiram uma virada histórica. As duas perdiam para Tamires e Giedre por 4 a 0, quando um ponto causou muita discussão. Giedre finalizou um ataque, o qual seria o do 5 a 0. Porém, Daia e Grazi alegaram ser o do 40×40. Após muito debate, as duplas jogaram mais um game, finalizado no ataque forte de Tamires.

Sem se dar por vencidas, Daia e Grazi teriam que reagir para conseguir reverter o marcador. Algo semelhante do que aconteceu na primeira fase, quando no mesmo confronto elas viraram para cima das adversárias, após estarem perdendo por 4 a 1, fechando a partida em 6 a 4.

Dessa vez o desafio era maior. Aproveitando a lesão de Tamires, que acabou tendo uma torsão, Daia e Grazi foram, aos poucos encostando no marcador. Quando o jogo já estava em 5 a 3 para a dupla de Tramandaí, saiu a confirmação do título da equipe de Osório. Mas mesmo assim, Daia e Grazi seguiram jogando muito, conseguindo a igualdade: 5 a 5. Na última parcial, Tamires sacou para fora, cedendo o 6 a 5 para Daia e Grazi, confirmando a vitória da equipe Pêra no confronto por 3 a 0.

Com o resultado, o time Morango, também de Tramandaí, ficou em terceiro lugar, já que havia perdido para a campeã Pêra na semifinal pelo placar de 2 a 1. Já a equipe Kiwi (SAP) terminou na quarta colocação. No final foram premiadas as três melhores equipes com troféus e brindes para todas as atletas. Além disso, houve sorteio de brindes para todas as participantes. A próxima edição do Torneio de Equipes está prevista para acontecer em setembro deste ano.

Equipe Manga (vice-campeã): Renata, Katarina, Tamires, Giedre, Mazu e Vânia.