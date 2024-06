BOCA DO BALÃO 6750

COMPRA de arroz pela CONAB que é presidida pelo ex-deputado Edegar Pretto é a demonstração de como se rouba fácil neste país e de forma “legal”. O leilão promovido pelo governo nem sequer teve tempo de analisar as empresas que estavam se aquilatando para terem parte dos lotes oferecidos. Além do mais que a compra de arroz não se justifica nem mesmo pela ocorrência da tragédia no sul, mas o esquema estava montado há algum tempo e de forma a dar alguma vantagem a alguém que está por trás disto. Outrora a PF e a própria PGR se preocupavam em fiscaliza junto com o TCU tais “anomalias”. Pelo visto tá tudo junto reunido e reativaram a Lei de Gérson “leve vantagem você também” e em vez do “fino que satisfaz” agora é o PT/PSOL que se satisfaz com dinheiro público.

GOVERNO Federal tem maquiado estatísticas para vender imagem de prosperidade. Agora lança um projeto de ampliação do ensino superior para sustentar mais um grande contingente de militontos docentes com bons salários. Nada importa se as faculdades estão com dificuldades de serem mantidas funcionando ou não tendo recursos para manutenção. Os cortes na Educação superam o R$ 30 bilhões este ano e mais de 23 Institutos Federais no país está em greve por melhores salários e condições de trabalho. Professores petistas estão preocupados em criar militância nos jovens, mas graças as redes sociais os jovens estão maios conscientes de que o governo corrupto não quer o melhor para o povo e rejeitam os professores militontos. O governo federal já faliu o país e não tem mais de onde buscar recursos e por isso aumenta impostos e está cortas orçamentos da Saúde, da Farmácia Popular, de programas sociais, da Educação, dos melancias pintadores de meio-fio e de obras em rodovias.