Traficantes são presos no Litoral

Segue intensificado o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de sexta-feira (27), a Brigada Militar (BM) foi acionada após receber informações sobre a entrega de uma grande quantidade de entorpecentes na cidade de Capão da Canoa.

Durante as buscas, os Policiais Militares (PMs) avistaram um homem, de 33 anos, carregando uma caixa no bairro Novo Horizonte. O indivíduo, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir, mas capturado e abordado. Com ele foram apreendidas 880 porções de cocaína prontas para a venda. O criminoso, que já possuía antecedentes por roubo, porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

OUTRAS PRISÕES EM CAPÃO

Antes disso, na quinta (26), a Polícia Civil (PC) já havia prendido dois traficantes em Capão, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão no bairro São Jorge. Durante as ações, foram apreendidas diversas porções de maconha e cocaína, balanças de precisão, celulares, um simulacro de arma de fogo, entre outros objetos, além de um automóvel e uma moto.

De acordo com a Polícia, os presos pertencem a uma quadrilha que tem envolvimento com tráfico na região. O grupo criminoso também estaria relacionado a uma série de homicídios no Litoral, incluindo a morte de um jovem ocorrida no último mês de junho, próximo a um supermercado em Xangri-lá.

Ação em Capão apreendeu objetos e diversas porções de entorpecentes. – FOTO: PC

PRISÃO EM OSÓRIO

Também na tarde de sexta-feira, um homem armado foi preso em Osório. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado no bairro Glória. Conforme a BM, o indivíduo, de 26 anos, foi abordado após apresentar atitude suspeita. Com ele foi apreendido um revólver calibre 22 milímetros e 11 porções de cocaína, além de um aparelho celular.

O criminoso, que já tinha passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e organização criminosa, foi preso e conduzido a DP da cidade para registro de ocorrência.