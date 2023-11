BOCA DO BALÃO 6680

FURTOS na cidade estão crescentes e ultimamente o meliante tem sido cada vez mais audacioso em sus investidas até mesmo durante o dia invadindo pátios e casas. Vídeos e fotos estão sendo vistos pelas redes sociais para que facilite o trabalho da polícia. Mas par a Justiça do governo do amor, o “anjinho” teria de matar alguém primeiro, apesar de já ter ferido uma pessoa a faca. O sujeito é morador de rua e pelo que se sabe “reside” sob o viaduto da BR 101 próximo ao mercado Assum, mas a área de atuação tem se expandido pelo centro da cidade. Com o exemplo que vem de cima o que se pode esperar de quem está à mercê das ruas.

DUPLICAÇÃO da RS 030 vai sair tão logo o acesso da lateral da BR 101 junto a esta via estadual seja definitivamente consertado. Os buracos tomam conta deste ponto e sempre tem sido feitos os reparos de forma paliativa que logo em seguida apresenta os mesmos buracos de sempre. Se um trecho de 10 metros é complicado se pode imaginar para mais de 2 km de duplicação.

GOVERNO Federal está deixando os municípios em petição de miséria com os constantes cortes nos repasses do FPM. Milhares de municípios brasileiros vão fechar as contas no vermelho, mesmo realizando cortes drásticos em serviços e contratação de pessoal. Só não falta dinheiro para viagens internacionais extravagantes e viagens em aviões da FAB por conta do erário público, além de enviar dinheiro para ditaduras pela América Latina. TSE deveria agir sobre a improbidade do meliante no governo federal com a mesma agilidade que age contra deputados e senadores por crime de opinião. Estamos no governo das Fake News de campanha, onde barbáries forma cometidas sob a leniência do TSE.

CRIME Organizado chegou ao meio judiciário com a venda de informações privilegiadas antes mesmo das autoridades policiais as terem recebido. No caso do Tribunal de Justiça foram ex-estagiários e servidores que facilitaram o acesso e venderam informações sigilosas. Se no país há juízes vendendo sentenças e ministros sem qualquer fiscalização agindo ao arrepio do devido rito processual o que se pode esperar quando se tornou presidente o maior ladrão do país e chefe de quadrilha.