BOCA DO BALÃO 6735

PROFESSORES de universidades federais e institutos federais aos poucos estão retornando à realidade e vendo que o atual governo ludibriou a todos realizando cortes em verbas da Educação, Saúde e vários outros setores, incluindo a onerosa Forças Armadas. Os institutos federais estão em greve e os funcionários das universidades também estão paralisando, demonstrando que cansaram de esperar em pé para esperarem deitados pela “valorização” da educação. O sistema Educacional já serviu ao sistema incutindo Paulo Freire e de que o comunismo seria o paraíso. Como muitos não conhecem história terminam acreditando em bilhete premiado.

AUDIÊNCIA Pública sobre aprovação ou não do empréstimo para aquisição do hospital pela prefeitura teve lances de exaltação entre o secretário de Administração e ex-policial militar Nunes e o representante do Sindicato dos Técnicos e Enfermeiros que busca que a negociação inclua garantia de emprego e de indenizações os profissionais caso sejam demitidos. O destempero do secretário chegou a se tornar uma grande possibilidade de “vias de fato” caso a presidência da Câmara exercida pelo vereador por Miguel Calderon não intervisse para que a audiência tomasse o rumo da normalidade. O assunto é quente, mas não para incendiar uma proposição democrática de ouvir a comunidade, mesmo que de afogadilho.

EMPRESAS gaúchas foram as que mais recuperaram crédito ao longo do ano de 2023 atingindo 60,3% entre milhares que estavam inadimplentes. O estado de São Paulo está em 25º lugar no levantamento tendo somente 46,4% de recuperação de crédito. A região que teve maior número de empresas com crédito recuperado com dívidas de até 10 mil reais foi o Nordeste, dando destaque ao estado do Piauí com percentual de 75,6%.

PROVA aplicada pelo Conselho Federal de Contabilidade tem reprovado mais do que as provas da Ordem dos Advogados para que o formando possa exercer sua atividade profissional. O Exame de Suficiência é realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) serve para comprovar o conhecimento mínimo necessário para exercer a atividade. A prova é realizada duas vezes ao ano e a próxima está marcada para 30 de junho. Na última edição, no segundo semestre de 2023, dos 37.735 candidatos que realizaram a prova, apenas 6.547 foram aprovados (17,34%). Foi o menor índice de aprovação da história desde que a avaliação começou a ser feita, em 2018. Mas, já na primeira edição da prova, apenas 30,16% foram admitidos. Esse índice se manteve acima das 30% nos cinco primeiros exames aplicados, chegando a 38,19% no início de 2020.