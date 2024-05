BOCA DO BALÃO 6739

FORÇAS Armadas demonstraram total falta de comando e de competência para lidar com uma catástrofe. Numa possível guerra seria um genocídio dos soldados com tanta sucata e equipamento sem condições, sem falar na falta de preparo. O país participar de ajuda humanitária em outros países com suas forças armadas seria mera presença. A dimensão dos fatos no Estado com poucos helicópteros e “esperando condições favoráveis de vôo” se pode imaginar numa guerra enquanto o inimigo ataca. Aqui o inimigo era o nível da água e, mesmo assim, os civis, empresários e a força do povo Rio Grande é insuperável. Pintar meio fio e fazer cricri no calçamento é um belo treinamento militar.

SITUAÇÃO crítica que deve perdurar por mais dias teve grande apoio dos estados do Sul, Mato Grosso, São Paulo e outros que vieram imbuídos de dedicação e amor ao próximo. São equipamentos, pessoal treinado, médicos, enfermeiros e milhares de reais em doações sob a forma de dinheiro e de alimentos, colchões, entre tantas coisas básicas que fazem falta neste momento.

SÁBADO e domingo os supermercados de Osório e região tiveram uma intensa movimentação de pessoas em busca de água mineral e alimentos prontos para serem levados aos voluntários e aos desabrigados. Houve falta de pão fatiado e água mineral inicialmente e depois outros produtos foram sendo adquiridos para servir aos milhares que estão sendo transferidos para abrigos em Porto Alegre. A ACIO – Associação Comercial de Osório está recebendo donativos de todos os tipos para serem levados para atender desabrigados da região metropolitana.

GRANDEZA deste desastre revelou que Estado estava despreparado para uma calamidade deste porte, mesmo tendo conhecimento de que tudo vem desaguar na capital. Depois da demonstração de serem “peritos em Covid” agora demonstram que também são peritos em desastres climáticos sem consultar um “especialista” de meteorologia. Nesta hora se pergunta se devem demonizar as redes sociais e bloquear. Seria um genocídio que o inquérito do fim do mundo estaria a provocar.