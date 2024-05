BOCA DO BALÃO 6738

PREÇO dos hortifrutigranjeiros já estavam nas nuvens na semana passada. Com esta tragédia em todo o Estado certamente haverá elevação dos preços de forma generalizada, pois além da pouca oferta também haverão aumento de custo dos transportes. Talvez o governo do Estado reconsidere de vez que não seja o momento de aumentar impostos, diante dos prejuízos que agricultores e empresários terão ao final das contas, muitos talvez sem condições de voltarem a produzir e com suas empresas. Além disso, o governo federal insiste em desonerar a folha de setores que mais empregam para aumentar arrecadação para cobrir o rombo nas contas públicas que eles mesmos criaram em pouco mais de um ano de governo. É comunismo empobrecendo o povo para ficar depende de governo e seus auxílios que nada mais são do que cabrestos eleitorais e desmotivar o empreendedorismo e o emprego. Enquanto isto o IBGE, aparelhado por esquerdistas anuncia queda do desemprego, quando na realidade o que se vê é demissão e fechamento de empresas.

RIO Grande do Sul é o terceiro no ranking na produção de energia solar do país e possui mais de 302 mil conexões operacionais, atingindo 100% dos 497 municípios da região. Atualmente são mais de 401 mil consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz. Recentemente ultrapassou a 2,7 GW e tendo uma participação de 9,6% da potência de energia solar instalada no país, num investimento de R$ 14 bilhões.

DEPUTADO Alceu Moreira está mobilizando para agilizar recurso de emendas e também será coautor da proposta do presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado federal Danilo Forte (União – CE) que prevê utilização dos recursos do setor elétrico para auxiliar na recuperação do Estado. A proposta foi apresentada ontem colocando o RS como prioridade do programa de recuperação socioambiental de Itaipu Binacional, que registrou superávit de R$ 3 bilhões. Outra proposta destina recursos oriundos da capitalização da Eletrobras para obras da região. Um volume de recursos que muito contribuirá para reconstrução do Estado.