BOCA DO BALÃO 6736

FEVEREIRO foi o mês que foram registradas 145.236 tentativas de fraude de identidade. A Unidade Federativa (UF) com a maior concentração de diligências foi o Paraná (57.491). O Rio Grande do Sul teve 49,763 e Santa Catarina 37.892. Na visão nacional, fevereiro registrou uma nova queda no Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian. Dessa vez, de 0,1% em comparação com o mesmo mês de 2023. No período, foram registradas 3.485 ocorrências a cada milhão de habitantes no Brasil, totalizando 756.576. As diligências são relacionadas a fraudes de identidade – quando golpistas roubam dados pessoais e tentam se passar por outras pessoas para obter vantagens financeiras.

INDICADOR de Recuperação de Crédito da Serasa Experian revelou que, no Sul do país, do total de dívidas de consumidores inadimplentes negativadas em 2023, 67,1% foram regularizadas ou renegociadas em até 60 dias do vencimento. O Rio Grande do Sul teve a maior taxa de pagamentos (70,0%). Esta redução se deve a oportunidade que muitos tiveram de poder aproveitar o programa de renegociação de dívidas oportunizado pelo governo federal, o que fez com que as empresas também aumentassem faturamento e reduzissem a inadimplência, fazendo a roda da economia girar. Contudo o consumidor passou a reduzir as compras, reduzindo ao essencial, mas com crédito e “nome limpo” no comércio, agora buscando não mais se endividar.

DEPUTADO Pepe Vargas (PT) denunciará ao Ministério Público (MP) o fato do IPE Saúde ter negado o tratamento oncológico de uma servidora pública de 91 anos ao relatar a denúncia durante a reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira (24). Segundo o parlamentar, a servidora de 91 anos contribuiu por mais de 50 anos com o Instituto de Previdência e quando mais precisa, teve o requerimento feito pelos médicos, negado. Ela foi diagnosticada e encaminhada para tratamento na Santa Casa, que é um hospital que atende o IPE Saúde. “O médico solicitou a quimioterapia e o IPE Saúde diz que não dá para fazer. Como é que pode uma coisa dessas? Obrigando a família entrar com ação judicial para garantir o atendimento dessa senhora. É uma desumanidade, um absurdo”, avaliou o deputado. Pepe prometeu contato com o IPE Saúde antes de encaminhar o caso ao MP.

IPERGS em seus tempos áureos de gestão tinha um programa de financiamento habitacional para os servidores púbicos que muito contribuiu para aquisição de casa própria com juros baixos e parcelas fixas. Com a politicagem no Instituto começaram os casos de financiamentos de casa na praia e outros com os recursos do Instituto e que culminaram com dívidas enormes “quebrando” o caixa e tornando o IPE no pouco que ainda resta e cobrando alto para sair do prejuízo que gestões anteriores a colocaram pelo descontrole do gerenciamento.