BOCA DO BALÃO 6731

STF foi unânime em definir que as Forças Armadas não são poder moderador como se supunha pelo Art. 142 da Constituição. Assim o STF passa a ser o USTF – Ultra Supremo Tribunal Federal que reúne os super fantásticos da sabedoria e dos anseios da população. Com isto já deveriam propor a supressão do Art. 1º Da Constituição de que “todo poder emana do povo” e o Art. 3º onde sociedade livre, justa e solidária deveria ser acrescida de “salvo se for aprovado pelo ministro Alexandre de Moraes e em caso de ausência por Flávio Dino”.

CANDIDATURA de Romildo Bolzan a prefeito já é dada por muitos como certa e tendo Ed Moraes como seu vice. Ao que tudo indica a administração do prefeito Roger está com baixa popularidade e que desta vez não haverá fato novo, nas vésperas da eleição. A população critica a falta de transparência e da popularidade do atual prefeito pela gestão. Agora com o imbróglio do Hospital está jogando para cima dos vereadores uma responsabilidade que não é destes, pois desapropriar é ato exclusivo do Executivo. Se os vereadores não aprovarem o empréstimo difícil será o prefeito querer bancar com recursos próprios da municipalidade diante de tantas deficiências no que tange ao atendimento à Saúde.