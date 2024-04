Veículo roubado durante chacina em Cidreira é apreendido pela BM

Dando continuidade as investigações a chacina ocorrida em Cidreira, na quinta-feira (11), a Brigada Militar (BM) localizou o automóvel furtado pelos atiradores durante os homicídios. O veículo, um Fiat Uno de cor vermelha, havia sido levado de uma das casas incendiadas. Ele foi encontrado abandonado na praia de Magistério, em Balneário Pinhal. O carro foi recolhido e passará por Perícia.

O CASO

Cinco pessoas foram encontradas mortas durante a tarde da última quarta (10), em Cidreira. De acordo com a Polícia, quatro homens teriam ido a uma residência localizada na Rua Vinte e Dois, no Parque dos Pinos, abordo de um automóvel Ford Ka Hatch, e ateado fogo contra o imóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), ao menos três casas acabaram sendo incendiadas.

Em uma delas, dois corpos foram encontrados carbonizados. As vítimas, foram identificadas como Gian Cavalheiro Brizola, de 19 anos, e Luiz Alberto Xavier, de 68 anos. Fora da residência, foi encontrado o corpo de outro homem: Edson moura Espíndola, de 61 anos. O cadáver foi localizado com ferimentos causados por tiros. Próximo dali outras duas pessoas também foram encontradas mortas a tiros: Luiz Cláudio Canabarro Santos, de 44 anos, e Florindo Pedroso, de 66 anos. Além dos mortos, outros dois homens acabaram sendo baleados e levados para um Hospital da região, sendo que um deles segue internado, e seu estado de saúde é instável.

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã de quinta-feira (11), a Polícia afirmou que os homicídios estariam relacionados com a disputa do tráfico de drogas entre dois grupos criminosos rivais. Porém, ao menos três pessoas mortas não teriam nenhuma relação com o tráfico. Devido ao ocorrido, o policiamento foi reforçado na região, com a presença de agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Polícia de Choque. Ao menos 10 pessoas já foram ouvidas, entre testemunhas e sobreviventes, e a Polícia conseguiu identificar dois suspeitos de envolvimento na chacina. O caso segue sendo investigado e até o momento ninguém foi preso.

PM BALEADO E CRIMINOSO MORTO

Durante as buscas pelos suspeitos de envolvimento na chacina de Cidreira, um Policial Militar (PM) acabou sendo baleado durante um tiroteio. O caso aconteceu no final da tarde de sexta (12), em Balneário Pinhal. De acordo com a BM, o soldado atingido foi baleado na perna. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital de Tramandaí, onde segue internado, sem risco de morte.

Rapidamente, os brigadianos conseguiram localizar o sujeito, que, ao ser abordado, novamente atirou contra os PMs. Desta vez, durante o confronto, o criminoso acabou sendo atingido pelos agentes, vindo a óbito ainda no local do tiroteio, na Rua Carlos Cazaletti, próximo à Orla do município. O nome e a da da vítima não foram divulgados. A Polícia informou que o criminoso tinha antecedentes, mas não confirmou se ele tem ou não relação com o ocorrido em Cidreira.