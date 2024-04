Quatro homens são presos pela BM por tráfico de drogas

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de terça (23), dois homens foram presos pela BM em Osório. Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizam patrulhamento no bairro Medianeira, quando avistaram os indivíduos saindo de um veículo particular, em atitude suspeita, e resolveram abordá-los.

Um dos sujeitos, de 37 anos, ainda tentou fugir, mas foi captura e preso. Ele estava carregando um revólver calibre 32 milímetros com seis munições intactas, além de um tijolo de cocaína. O criminoso já tinha passagens por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Já o outro homem, de 38 anos, também com passagens por homicídio, roubo e tráfico, além de furto, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, foi detido carregando uma mochila com 28 pedras de crack. Diante dos fatos, a dupla foi levada a DP da cidade, onde foi registrada ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Na madrugada de quinta (25), mais dois homens foram presos por tráfico no município. Os agentes do 8º BPM foram informados de que um bar no bairro Caravágio estava sendo utilizando para a venda dos ilícitos e foram averiguar. Chegando ao local, os PMs avistaram os suspeitos em frente ao estabelecimento e realizaram a abordagem.

Um dos indivíduos, de 40 anos, foi preso com dois pinos de cocaína. Em buscas no seu veículo, um Fiat Siena, foram encontrados mais 27 pinos da mesma droga escondidos no porta-luvas do carro. Já o outro sujeito, de 24 anos, foi detido carregando 10 pinos de cocaína. No seu automóvel, um Fiat Uno, foram localizados mais oito pinos do mesmo entorpecente, escondidos debaixo do banco do motorista. Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam três celulares, 42 reais em dinheiro e também os dois carros.

Diante dos fatos, os criminosos, que já tinham passagens pela Polícia, foram levados à Delegacia de Osório e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.