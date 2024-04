Veículo furtado no Rio de Janeiro é apreendido na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma ação de fiscalização durante a tarde de segunda-feira (22), em Torres, quando avistou um caminhão-guincho trafegando pela BR-101. O veículo estava transportando um automóvel T-Cross. Os policiais deram ordem de parada ao motorista e realizaram a abordagem.

Durante consulta ao sistema, os agentes constataram que o T-Cross, com placas de Chapecó (SC), estava com a identificação de outro veículo do mesmo modelo. Não bastasse isso, o automóvel fiscalizado estava em situação furto e/ou roubo, registrado no estado do Rio de Janeiro.

Conforme a PRF, o motorista do caminhão alegou desconhecer dos fatos. Ele relatou que havia sido contratado para levar o carro com problemas mecânicos de Porto Alegre até Sombrio (SC). O homem foi levado à Delegacia de Polícia (DP) e, após ser ouvido, acabou sendo liberado. Já o automóvel foi recolhido e levado ao depósito do Departamento de Trânsito do RS (Detran-RS), onde passará pelos trâmites e, posteriormente, será devolvido ao seu proprietário.