Quatro pessoas ficam feriadas em acidente na Rota do Sol

Um acidente de trânsito envolvendo três automóveis foi registrado na noite de domingo (14), na ERS-486 (Rota do Sol), em Terra de Areia. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 45 da rodovia e deixou ao menos quatro pessoas feridas. O trecho precisou ser parcialmente bloqueado para a retirada das vítimas e dos veículos.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Livina, com placas de Tramandaí, seguia em direção à Terra de Areia, quando invadiu a pista contrária e acabou colidindo frontalmente contra um Gol, com placas de Capão da Canoa. Na sequência, o Livina acabou atingindo a lateral de um Cruze, com placas de Terra de Areia.

Três pessoas que estavam no Cruze não se feriram. Já o motorista do Livina e três pessoas que estavam no Gol acabaram se ferindo, incluindo uma criança de cinco anos de idade. Todos foram socorridos por agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Santa Luzia, em Capão. Após serem atendidos, os quatro foram liberados e passam bem. Vale ressaltar que não foram divulgados os nomes e as idades dos envolvidos.