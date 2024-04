Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (11), três pessoas foram presas em Torres. Conforme a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que um automóvel estaria sendo utilizado para transporte de entorpecentes.

Após buscas na região, o veículo, um VW Gol de cor branca, foi localizado e abordado no bairro São João. No carro estavam três mulheres, entre 31 e 42 anos de idade, todas com antecedentes criminais. Com elas foram apreendidas 82 gramas de cocaína, balanças de precisão e R$ 4,1 mil. As três criminosas foram presas e levadas a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

CASAL PRESO EM SAP

Na tarde de sexta (12), a Brigada prendeu um casal em Santo Antônio da Patrulha. As prisões aconteceram na localidade de Aldeia Velha, após os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberem informações de que um foragido estaria se escondendo na região.

Ao chegarem ao local indicado, os Policiais Militares (PMs) flagraram o suspeito, de 31 anos, juntamente com uma mulher, de 37 anos. Conforme a BM, ambos já tinham passagens pela Polícia. Após consulta ao sistema, foi confirmado que o sujeito estava foragido da Justiça.

Além disso, os PMs encontraram na casa cerca de 815 gramas de entorpecentes, materiais para embalar as drogas, balanças de precisão, cadernos com anotações do tráfico, uma câmera de vigilância, quatro celulares e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 3.216,85 (três mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos).

Diante dos fatos, o casal foi preso, levado a DP de SAP e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Ação em Santo Antônio apreendeu objetos, drogas e mais de R$ 3,2 mil.

OUTRO CASAL PRESO

Na noite de sábado (13), outro casal foi preso pela BM por tráfico de drogas, desta vez em Mostardas. A dupla foi presa pelos agentes do 8º BPM em flagrante quando trafegava pelo bairro Vila Norte, abordo de um automóvel Fiat/Siena. Durante a ação foram apreendidas 76 porções de cocaína, 41 gramas de maconha, balança de precisão, celulares e uma quantia em dinheiro. O homem, de 24 anos, e a mulher, de 38 anos, foram presos e levados à Delegacia para registro de ocorrência.

Ação em Mostardas apreendeu dinheiro, objetos e dezenas de porções de entorpecentes.

NOVA PRISÃO EM MOSTARDAS

Já na noite de domingo (14), o 8º BPM realizou outra prisão em Mostardas. Os agentes realizavam patrulhamento no Parque Menotti Garibaldi, durante as comemorações do aniversário do município. Em uma das ações, um indivíduo foi detido carregando uma mochila cheia de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 515 gramas de maconha, além de uma quantia em dinheiro. O homem de 20 anos, o qual já tinha antecedentes por tráfico, foi preso em flagrante e levado a DP para registro de ocorrência.