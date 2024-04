Técnicos osorienses visitam frigorífico de Santo Antônio da Patrulha

OSÓRIO – Os técnicos do Serviço de Inspeção Municipal estiveram em Santo Antônio da Patrulha (SAP) no último dia 10 deste mês, realizando uma visita técnica ao Frigorífico Massulo. O local conta com o selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). Vale ressaltar que SAP é uma das 42 cidades brasileiras a possuir o serviço de inspeção com equivalência ao SISBI-POA.

Na ocasião, o médico veterinário Guilherme Dobler e a auxiliar de inspeção Daiane dos Santos, acompanhados dos técnicos de SAP, puderam conhecer os processos de inspeção ante e post mortem, de verificação dos autocontroles e de abate humanitário, além de conhecer a planta industrial da empresa, que fica na localidade de Venturosa.