BOCA DO BALÃO 6732

CONSELHO Nacional de Justiça, através do Corregedor-nacional da Justiça Luis Felipe Salomão afastou a juíza que substituiu Sérgio Moro na 13ª Vara Criminal de Curitiba, mais 2 juízes do TRF 4. Thompson Flores e Loraci Flores de Lima e o atual juiz 13ª Vara de Curitiba, Danilo Pereira Jr do Poder Judiciário. Num grande despacho apontou irregularidades destes para criação de um Fundo da Lava Jato, operação que permitiu recuperar mais de 4 bilhões de reais em propinas, desvios de recursos e corrupção na Petrobrás pelo atual empossado na presidência e seus comparsas e amigos empreiteiros. O fundo seria de R$ 2 bilhões oriundos do repatriamento da multa imposta a Petrobras pela Justiça americana. Esta é a forma do Judiciário ampliar a narrativa de que o ladrão nada roubou só pegou emprestado buscando condenar juízes que se “atreveram” atacar o mecanismo. Todos os juízes citados ficam afastados de suas funções para não interferiram nas investigações.

COMUNISMO brasileiro criado pelo Foro de São Paulo associa aparelhamento dos poderes, suborno, propina, desvio de dinheiro, gastança e criação de narrativas para a jumentália repetir. Enquanto isto o defensor dos pobres está a cortar assistidos pelo Bolsa Família, burlando a Constituição, adestramento das Forças Armadas e aterrorizamento da população com a aquiescência da velha mídia televisiva que já vinha há tempos sendo irrigada com dinheiro do povo para desconstituir a família, a segurança e a cultura.

PARTIDOS políticos da cidade estão em constante mobilização para lançamento de suas candidaturas. Ao que tudo indica poderá haver candidatos a prefeito do MDB, PDT, União Brasil e o PL. Poderá haver mais, pois a verba para financiamento público de campanha é um atrativo principalmente para aqueles que se candidatam e no final abrem mão da candidatura. Financiamento público de campanha também faz surgir os aproveitadores desta fatia de dinheiro do povo.