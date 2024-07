BOCA DO BALÃO 6757

GOVERNO Federal que está contingenciando a remessa de recursos para a reconstrução do RS está ao mesmo tempo liberando até esta sexta-feira mais de R$ 30 bilhões pelas emendas PIX para municípios do país. Este recurso que está sendo enviado aos municípios não precisa prestar contas de sua utilização, sendo recurso livre para aplicação em qualquer “investimento”. Deputados federais estão criticando pelo fato de que será um recurso visando a campanha eleitoral e interferir na campanha das prefeituras, principalmente das capitais. Isto sem falar nos R$ 4,9 bilhões que serão distribuídos aos partidos através do Fundo Eleitoral.

RECUPERAÇÃO e reconstrução do estado por enquanto está sendo feito com o dinheiro das doações via pix e da população com a doação de alimentos, colchões e água. O governador Eduardo Leite tenta buscar recursos livres para recuperação e investimento no estado, mas nada se concretiza e tudo fica envolto na burocracia federal. Enquanto isto vem recursos para a cultura, para a construção de policlínicas (que será como as UPAS que muitas nem prontas ficaram). O governo estadual deveria contratar empresa privada para reconstrução das moradias e dar dignidade à população atingida. Isentar de cobrança de água, luz, internet e reduzir ICMS de materiais de construção, cobrança de IPTU são ações óbvias. Reconstruir casas e comércios seria o ponto principal, bem como as rodovias que interligam as cidades.

ESTRANHO que prefeituras demorem a apresentar cadastro das famílias para a reconstrução das casas e até para que possam receber o benefício de R$ 5.100. Se fosse para emissão de carnês de IPTU e taxa de coleta de lixo rapidamente levantam dos dados. Todas as prefeituras perderam seus cadastros mobiliários para terem de fazer centenas de pessoas ficarem em imensas filas para receber os míseros R$ 5,1 mil do governo. Onde está a Maria do Corsário para grasnar pela agilidade da Caixa para pagar estes benefícios como fizeram com o bolsa-auxílio na pandemia e que foi pago a milhões de brasileiros. Agora são dois milhões de atingidos e ficam minguando recursos. Só os bilhões gastos nas viagens nababescas dos nove dedos já auxiliariam milhares de desabrigados. Esquece a extrema esquerda de que gaúcho não gosta de viver de migalhas e auxílios de um governo ligado ao fascismo.

CORSAN nesta semana interrompeu trânsito de ruas da cidade para realização de reparos na rede de abastecimento. Na segunda feira o trânsito no Bairro Caiu do Céu ficou interrompido no sentido bairro-centro na rua Marechal Floriano tendo o trânsito de ser desviado para as ruas adjacentes. Na quarta-feira o trânsito foi interrompido na rua Sete de Setembro entre a Costa Gama e a rua Nelson Silveira. As redes antigas já não mais estão suportando e muitas ainda são de canos de cimento-amianto da década de 70.