Cinco pessoas são presas e adolescente é apreendido por tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre a noite de segunda-feira (1) e a madrugada de terça (2), três pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido na região. As ações aconteceram nos municípios de Osório, Santo Antônio da Patrulha e Torres.

Em SAP, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberam informações de que um indivíduo estaria andando armado na localidade de Costa do Miraguaia. Após buscas, os Policiais Militares (PMs) avistaram o suspeito em frente a uma residência e resolveram abordá-lo.

O homem, de 26 anos, estava carregando um revólver calibre 32 milímetros (mm) na cintura, com duas munições, além de um aparelho celular. De acordo com a BM, ele relatou que escondia drogas na casa. Durante revista, os PMs encontraram uma pedra de cocaína e 101 reais em dinheiro.

Diante dos fatos, o criminoso, que já tinha antecedentes por tráfico de entorpecentes, foi preso e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Santo Antônio para registro de ocorrência.

ADOLESCENTE APREENDIDO

Os agentes da Força Tática do 8º BPM realizavam patrulhamento no bairro Caravágio, em Osório, quando avistaram um adolescente em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. O indivíduo, ao perceber a movimentação dos brigadianos, tentou fugir, mas acabou sendo capturado. O menor, de 17 anos, estava com seis pedras de crack e celular. O infrator, que já tinha passagens por tráfico e roubo, foi apreendido e conduzido a DP de Osório, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Osório apreendeu celular e seis pedras de crack.

CASAL PRESO

A partir de denúncias, a BM, por meio do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), conseguiu identificar um imóvel em Torres, o qual estava sendo utilizado como ponto de tráfico. Durante deslocamento até o endereço, que fica no bairro do Jacaré, os policiais avistaram um automóvel Golf em atitude suspeita, sendo conduzido por um homem.

O motorista, de 35 anos, ao perceber a viatura, tentou trocar de direção, mas, mesmo assim, acabou sendo abordado pelos PMs. Com ele foram encontradas porções de drogas. Segundo a Brigada, o sujeito relatou que estava fazendo o transporte material ilícito e que dentro da casa monitorada pelos policiais tinham mais porções de entorpecentes.

Os agentes foram até a casa, onde estava uma mulher, de 27 anos, junto com a droga. Ao todo, foram recolhidas 61 porções de cocaína e 34 de maconha, além de três balanças de precisão, três celulares e 100 reais. Diante dos fatos, o casal, que já tinha antecedentes por ameaça, furto e roubo, foi preso e levado a Delegacia para registro de ocorrência.

Ação em Tramandaí apreendeu dinheiro, objetos e aproximadamente 100 porções de entorpecentes.

OUTRAS PRISÕES

Na tarde de terça-feira, os agentes do 2º BPAT prenderam um homem de 19 anos em Santa Luzia, na cidade de Capão da Canoa. O indivíduo foi detido com uma pistola nove milímetros, 57 munições, um carregador, duas balanças de precisão, 48 porções de cocaína e 100 reais em dinheiro.

Já na madrugada de quarta (3), os PMs efetuaram outra prisão, desta vez em Tramandaí. O indivíduo, de 21 anos, estava carregando 27 pedras de crack e 17 buchas de cocaína. Além disso, também foram apreendidos dois celulares, uma balança de precisão e Rs 11,00.

Os dois presos foram levados a DP e, posteriormente, foram encaminhados ao sistema prisional.